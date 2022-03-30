Diğer SporlarSpor
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası bu Pazar başlıyor
Mehmet Alptürk Anısına Yarışacaklar
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası bu Pazar başlıyor. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek ralli Aslanköy Ormanı’nda yapılacak
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2022 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu eski rallicilerden, merhum Mehmet Alptürk anısına Aslanköy Ormanı’nda yapılacak ilk sprint rallisi ile açıyor. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Çağla Car Care, Aveon Sigorta katkıları gerçekleştirilecek olan 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışında 22 ekip yarışacak. Yarış, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden Pazar sabahı 09.00’da start alacak. 11.00’den itibaren Aslanköy Ormanı’nda hazırlanan etabın 3 kez geçilmesinin ardından Haspolat Fina’da 14.00’de tamamlanacak. Servis alanının da Aslanköy’de olacağı ralliyi seyirciler tek bölgeden takip edebilecek. Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden puan verecek yarış, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek.
Son 3 sezonun şampiyonları yarışacak
Son 3 sezondur düzenlenen Basel Holding Sprint Şampiyonası’nda şampiyon olan isimler; Rauf Denktaş, Ahmet Kofalı ve Edim Macila’nın da yarışacağı rallide son sezonun ikincisi Enver Haskasap da start alacak.
Sınıf N ve 1’de çekişme olacak
Sınıf N de ve Sınıf 1’de de son sezonların şampiyonları Aslanköy deki yarışta start alacaklar. Çağkan Bozalanlar, Barış Kalfaoğlu, Mehmet Karaoğlan, Mehmet Kamiloğlu, Mehmet Çocuk, Oktay Çocuk, Sadık Bilgimer, Buğur Kambillili, Selen Bilgimer, Yusuf Cambaz ve Kerim Hacımevlüt Mitsubishi Lancer Evo marka araçları ile güzel bir çekişme sergileyecekler. Sınıf 3 de ise Özhan Karaduman ve Osman Pozan arasında ön çeker çekişmesi yaşanacak.
Sınıf R ye büyük ilgi
UTV araçların özellikle ilgi gösterdiği sınıfta ise Edim Macila, Ahmet Kofalı, Celal Erülkü, Oktay Erülkü, Mahmut Bozalanlar ve Hasan Yücebaş birincilik için yarışacaklar.
Kayıt listesi:
No.
TAKIM
PİLOT
COPİLOT
ARAÇ
SINIF
1
1
MRB RACİNG TEAM
Rauf Denktaş
Mehmet Mişon
Hyundai i20 R5
2
2
2
DRİFT NEU RACİNG TEAM
Enver Haskasap
Halil Mulla
Skoda Fabia R5
2
3
3
GOODYEAR RACİNG TEAM
Çağkan Bozalanlar
Hasan Odun
Mitsubishi Lancer Evo IX
N
4
4
Ahmet Kofalı
TBA
Canam Maverick X3
R
5
5
Edim Macila
Ayşe Alptürk Macila
Canam Maverick X3
R
6
6
Buğur Kambillili
Mehmet Çağla
Mitsubishi Lancer Evo VI
N
7
7
GOODYEAR RACİNG TEAM
Oktay Çocuk
Hüseyin Çocuk
Mitsubishi Lancer Evo IX
N
8
8
TEAM EVO RT
Sadık Bilgimer
Buse Bilgimer
Mitsubishi Lancer Evo IV
1
9
9
Barış Kalfaoğlu
Yunus Emre Öksüz
Mitsubishi Lancer Evo IX
N
10
10
GOODYEAR RACİNG TEAM
Kerim Hacımevlüt
Rasim Çetinkaya
Mitsubishi Lancer Evo VI
1
11
11
Celal Erülkü
Oktay Erülkü
Canam Maverick X3
R
12
12
Mehmet Karaoğlan
Mehmet Coşar
Mitsubishi Lancer Evo IX
N
13
14
TEAM EVO RT
Selen Bilgimer
Ali Burhan
Mitsubishi Lancer Evo III
1
14
15
NETHOUSE RALLY TEAM
Mehmet Kamiloğlu
Ahmet Özerdem
Mitsubishi Lancer Evo X R4
2
15
16
TEAM EVO RT
Yusuf Cambaz
Gökhan Sancar
Mitsubishi Lancer Evo VI
1
16
17
NETHOUSE RALLY TEAM
Mehmet Çocuk
Ahmet Buzlukçuoğlu
Mitsubishi Lancer Evo X
N
17
18
Özhan Karaduman
Serdar Kumru
Fiat Palio
3
18
19
Osman Pozan
Birdal Cihangir
Peugeot 206 Gti
3
19
Cevdet Alptürk
TBA
TBA
–
20
20
Hasan Yücebaş
Crosskart
R
21
21
Mahmut Bozalanlar
Mustafa Bektaş
Canam Maverick X3
R
22
22
Oktay Erülkü
Celal Erülkü
Canam Maverick X3
R