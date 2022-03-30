Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası bu Pazar başlıyor. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek ralli Aslanköy Ormanı’nda yapılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2022 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu eski rallicilerden, merhum Mehmet Alptürk anısına Aslanköy Ormanı’nda yapılacak ilk sprint rallisi ile açıyor. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Çağla Car Care, Aveon Sigorta katkıları gerçekleştirilecek olan 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışında 22 ekip yarışacak. Yarış, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden Pazar sabahı 09.00’da start alacak. 11.00’den itibaren Aslanköy Ormanı’nda hazırlanan etabın 3 kez geçilmesinin ardından Haspolat Fina’da 14.00’de tamamlanacak. Servis alanının da Aslanköy’de olacağı ralliyi seyirciler tek bölgeden takip edebilecek. Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden puan verecek yarış, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek.

Son 3 sezonun şampiyonları yarışacak

Son 3 sezondur düzenlenen Basel Holding Sprint Şampiyonası’nda şampiyon olan isimler; Rauf Denktaş, Ahmet Kofalı ve Edim Macila’nın da yarışacağı rallide son sezonun ikincisi Enver Haskasap da start alacak.

Sınıf N ve 1’de çekişme olacak

Sınıf N de ve Sınıf 1’de de son sezonların şampiyonları Aslanköy deki yarışta start alacaklar. Çağkan Bozalanlar, Barış Kalfaoğlu, Mehmet Karaoğlan, Mehmet Kamiloğlu, Mehmet Çocuk, Oktay Çocuk, Sadık Bilgimer, Buğur Kambillili, Selen Bilgimer, Yusuf Cambaz ve Kerim Hacımevlüt Mitsubishi Lancer Evo marka araçları ile güzel bir çekişme sergileyecekler. Sınıf 3 de ise Özhan Karaduman ve Osman Pozan arasında ön çeker çekişmesi yaşanacak.

Sınıf R ye büyük ilgi

UTV araçların özellikle ilgi gösterdiği sınıfta ise Edim Macila, Ahmet Kofalı, Celal Erülkü, Oktay Erülkü, Mahmut Bozalanlar ve Hasan Yücebaş birincilik için yarışacaklar.

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