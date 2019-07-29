Görevden almalar ve atamalar sürüyor

Başbakanlık, bazı bürokratların görevden alınarak yerlerine atamalar yapıldığını duyurdu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Elmas Tokay bugünden itibaren görevinden alındı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Ali Orçan’ın bugünden itibaren görevinden alındığı ve yerine müşavir olarak görev yapan Salih Canseç’in de yarından itibaren atandığı kaydedildi.

Öte yandan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürü mevkiine de bugünden itibaren, müşavir olarak görev yapan Hüseyin Ataben atandı.