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Dumlupınar’dan önemli duyarlılık

29 Temmuz 2019

Futbolda K-Pet 1.Lig’de mücadele veren Yonpaş Dumlupınar önceki gün önemli bir duyarlılık sergiledi ve tüm takım Kemal Saraçoğlu Vakfı’na doku örneği verdi.

Kulüp sayfasından yapılan açıklama haber şöyle duyuruldu:

“Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Yonpaş Dumlupınar işbirliği ile “Donör ol, Hayat Kurtar” kampanyasında yönetim kadromuz, oyuncularımız ve gönüllü birçok kişi doku örneği verdi.

Doku örneği vermek ağızdan alınan bir miktar tükürük ile çok basit. Örnek verdikten sonra Dünya İlik Bankası’na kayıt olabilirsiniz. Eğer hala örnek vermemişseniz siz de Kemal Saraçoğlu Vakfı’na başvurarak sadece 10 dakikanızı ayırarak gönüllü olabilirsiniz.”

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