Doğan transferi “BAL”landırdı

Yeni sezona Süper Lig’de şampiyonluk hedefi ile hazırlanan Doğan Türk Birliği 2 yeni yabancı ile anlaştı, 10 numara pozisyonu için de Kırgızistan milli sporcuyu getirtiyor.

Türkiye BAL Ligi’nin Gürcü golcüsünü Somaspor’dan alan son şampiyon MTG’den sonra Doğan da Gürcü golcüye pasları veren 10 numaralı Kırgız futbolcu Mirlan Burzaev’i 1 Ağustos’da adaya getiriyor. Sarı-lacivertliler bir süredir denediği ve daha önce yine BAL’da oynayan Nijeryalı kanat Billy Auta Michael ve forvet Quesi Jonathan Weston ile de anlaşma imzaladı

Ahmet ÖZSOY

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde yabancı oyuncunun yasaklanmasını fırsat bilen takımlarımız ardı ardına transferler yapıyorlar. Son şampiyon Mağusa Türk Gücü BAL takımlarından Somaspor’da forma giyen Gürcü golcü ile anlaşarak adaya getirtip antrenmanlara başlatmasının ardından Doğan Türk Birliği de BAL’da forma giyen 2 oyuncuya imza attırdı.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile hazırlıklarını sürdüren Doğan Türk Birliği BAL takımlarından Aliağa’da forma giyen forvet ve kanat oyuncuları ile anlaşma sağladı. Bir süredir takımda denemede olan Nijeryalı 1996 doğumlu kanat oyuncusu Billy Auta Michael ve Billy ile birlikte Aliağa takımında oynayan 1994 doğumlu Trinidad ve Tobago’lı forvet Quesi Jonathan Weston yeni sezonda sarı-lacivertli takımda forma giyecek.

Billy ve Weston kimdir?

Doğan Tük Birliği’nin kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon BAL’da Aliağa takımında forma giyen oyuncular Billy ve Weston’u biraz tanıyalım.

Aliağa takımında geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Billy 4 gole imza attı. 2017’de Torbalıspor takımı ile BAL’da forma giymeyen başlayan Billy’nin 1’i kafa olmak üzere Torbalıspor takımında 7 golü bulunuyor. Billy BAL’da toplam 11 gol sevinci yaşadı.

BAL liginde birçok takımın transfer etmek istediği forvet oyuncularından biri olan Trinidad ve Tobago’lu 94 doğumlu Quesi Jonathan Weston’u deneyen Doğan bu oyuncu ile de söz kesti. Düzkaya ve Esentepe ile oynanan 2 hazırlık maçında 5 gol atan Weston geçen sezon Aliağa takımında 23 maçta oynadı. Toplam 14 gol atan Weston bu gollerin 3’ünü kafa 2’sini ise penaltıdan kaydetti.

Weston, 2016 sezonunda Nevşehir Belediyespor takımında başlayan BAL kariyerinde geçen sezona kadar toplamda 38 gol attı ve bunların 8’i kafa, 5’i penaltıdan oldu.

10 NUMARA MİRLAN BURZAEV GELİYOR

Süper Lig’in sarı-lacivertli takımı 10 numara mevkiinde oynayan Kırgız Milli takım futbolcularından Mirlan Burzaev’i adaya getiriyor.

MTG’nin Somaspor’dan transfer ettiği Gürcü golcü ile ayni takımda oynayan Mirlan Burzaev, 1 Ağustos’da adaya gelecek. Forvet arkasında ve 10 numara olarak forma giyen Kırgız futbolcu Mirlan, Somaspor’da geçen sezon toplam 11 maç oynadı ve 3 gol attı.

Mirlan, BAL’da 2015-2016 sezonunda Afjet Afyonspor’da oynamaya başladı ve 8 gol attı. 2016-2017 sezonunda Uşakspor’da 6 gol, 2017-2018 sezonunda Serikspor’da 9 gol atan Mirlan’ı adaya getirtecek olan Doğan 1 Ağustos’ta bu oyuncunun gelmesinin ardından 3 oyuncuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek.