Hava DurumuManşetYaşam

Hava sıcaklığı bu hafta 37-40 derece

29 Temmuz 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında; yarın ve çarşamba sabahı ise yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık az bulutlu yarın ve Çarşamba sabahı yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 – 40 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Batı Nil Virüsü’yle mücadelede çalışmalar sıklaştırıldı

29 Temmuz 2019
Trafik polisi

Polis 1 haftada 6 bin 293 sürücüyü kontrol etti

29 Temmuz 2019

Başkentte 147 iş yeri denetlendi, şebeke suyu temiz

29 Temmuz 2019

Mağusa’da 2 kişi tutuklandı

29 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı