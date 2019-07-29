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2 altın adam

29 Temmuz 2019

Rusya’nın Kaliningrad şehrinde yapılan Uluslararası Beloglazov Güreş Turnuvası’na katılan milli güreşçilerimiz Ömer Özyıldırım ve Özper Özorun birincilik kürsüsüne çıktı.

Rusya’nın Kaliningrad şehrinde yapılan Uluslararası Beloglazov Güreş Turnuvasında ülkemizi temsil eden Milli güreşçilerimiz Ömer Özyıldırım ve Özper Özorun altın madalya kazandı.

Ömer Özyıldırım çeyrek finalde Kazakistanlı rakibini 6-4, yarı finalde Ukraynalı rakibini 5-3 yenerek finale çıkarken, finalde ise Rus rakibi ile 4-4 beraber kaldı ancak son puanı kendisi aldığı için şampiyon oldu.

Özper Özorun ise yarı finalde Moldovalı rakibini 8-2, finalde Rus rakibini 6-2 yenip şampiyon oldu.

Sporcularımıza madalyalarını Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Anatoly Beloglazov verdi.

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