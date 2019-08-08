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Görevden almalar ve atamalar sürüyor

8 Ağustos 2019
tarım-dairesiii

Görevden almalar ve atamalar sürüyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Şehbal HAMZAOĞULLARI  08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü mevkiine Sn.Kerim AKPOLAT  08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Elif PEKRİ 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Halis ÜRESİN 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü  olarak görev yapan Sn. İlkşen VAROĞLU  08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü  mevkiine Sn. Hakkı Başarı  08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine  Sn. Gülşen HOCA 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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