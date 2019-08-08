Cumhurbaşkanı Akıncı, Hulusi Akar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hem diplomasi gücünü, hem diğer alandaki gücü, askeri ve siyasi her anlamdaki gücü, gerek adada, gerek bölgede barış ve dostluk için kullanmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Elbette haklarımızın da koruyucusuyuz. Bunun için de güçlü olmak zorundayız. Ama gücümüzü de barış için, dostluk için kullanmak istiyoruz. Barışın, dostluğun idamesi için kullanmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulisi Akar, sırf müzakere olsun diye yeni süreçler başlatmanın taraflara bir yararı olmadığını da düşündüklerini dile getirerek, “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu. 82 milyon, Kıbrıs’ın ayağına diken batsa bundan rahatsız olur. Gül, çiçek atılsa bundan son derece mutlu olur” dedi.

TC Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

“KIBRIS TÜRK HALKIYLA KADER BİRLİĞİMİZ VAR”

Akar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu vurgulayarak, “Bizim Kıbrıs Türk halkıyla kader birliğimiz var” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği, hem de güvenliğinin kendileri için hayati ve vazgeçilmez bir konu olduğuna vurgu yapan Akar, bu temelde hiçbir modeli dışlamadıklarını, hiçbir modeli de dayatmadıklarını, bu konuda sonuç odaklı çalışmaya gayret gösterdiklerini, müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Sırf müzakere olsun diye yeni süreçler başlatmanın taraflara bir yararı olmadığını da düşündüklerini dile getiren Akar, “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu. 82 milyon Kıbrıs’ın ayağına diken batsa bundan rahatsız oldur. Gül atsa, çiçek atsa bundan son derece mutlu olur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı çalışmaların mutlaka bir Kıbrıs tarafı olduğuna işaret eden Akar, Kıbrıs konusunda bugüne kadar ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gece gündüz demeden Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde yanında olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Akar, siyasi eşitlik ve güvenlik konusunda da yapılması gereken neyse Cumhurbaşkanı Akıncı’nın liderliğinde bunu başaracaklarına inanç belirtti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Akar ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugün iki önemli olayı birlikte gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Akıncı, “Biz barış, uzlaşma, dostluk istiyoruz. Barış içinde hep birlikte kalkınmak istiyoruz. Bu adada iki toplum olarak, bu güzel coğrafyada tarihten gelen bir geçmişimiz var. Türk ve Yunan halkalarının dost olduğu dönemler de çok var. İllaki tarihimiz hep kavgayla, zorluklarla geçmedi. Bir Atatürk-Venizelos dönemi var” dedi.

TÜRKİYE’NİN DOSTLUĞUNDAN KAZANILACAK ÇOK ŞEY VAR

Bölgede çok çilekeş halklar, sürüp giden, devam eden savaşlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Orada sizin varlığınız da var. Tabi ki Türkiye’nin güvenliğini, Türk ulusunun güvenliğini sağlamak için de orada canla başla gayret gösteriyorsunuz. Burada, Kıbrıs’ta da sizlerin varlığı bizim en büyük güvencemiz. Gönlümüz arzu ediyor ki, uzattığımız dostluk eli, barış eli havada kalmasın. Bu el sıkılsın, çünkü öyle inanıyorum ki Türkiye’nin dostluğundan kazanılacak çok şey var.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu coğrafyada, Doğu Akdeniz’de kavgaya, didişmeye ayrılacak zamanın işbirliği projelerine ayrılması, birlikte Doğu Akdeniz’de binlerce metre derinlikte bulunan zenginlikleri hep birlikte yeryüzüne çıkarıp, adil bir paylaşıma tabi tutsak bundan herkesin kazancı olacağını vurguladı.

“SİZLERİN BURADAKİ VARLIĞI YANLIŞ YORUMLANMASIN, BU NE BİR TEHDİT UNSURU, NE DE BAŞKA BİRŞEY”

“Sizlerin buradaki varlığının hiçbir şekilde yanlış yorumlanmasın” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun ne bir tehdit unsuru, ne de başka bir şey olduğunu kaydetti.

Akıncı şöyle devam etti:

“Elbette haklarımızın da koruyucusuyuz. Bunun için de güçlü olmak zorundayız. Ama gücümüzü de barış için, dostluk için kullanmak istiyoruz. Barışın dostluğun idamesi için kullanmak istiyoruz. Hem diplomasi gücümüzü, hem diğer alandaki gücümüzü askeri ve siyasi her anlamdaki gücümüzü gerek adada, gerek bölgede barış ve dostluk için kullanmak istiyoruz. Bu doğrultuda da aynı duygu ve düşünceler içinde olduğumuzun bilinci içindeyiz.”

Yarın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadİs ile yapılacak görüşmenin de yine hakları koruma bilinci ve kararlılığı içinde gerçekleştirileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, ama aynı zamanda bir dostluk eli varsa, o eli tutmanın siyasi kararlılığı içinde olacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “İnşallah aynı karşılığı karşı taraftan da göreceğiz, bütün temennimiz bu” dedi.