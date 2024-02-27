Google’dan yeni özellik: Gemini kullanıcılara mesaj gönderebilecek

Google Gemini yakın zamanda Android cep telefonları üzerinden çevrimiçi görüşmeler yapmaya izin veren yeni bir özelliği piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik ile kullanıcılar Google Mesajlar üzerinden Gemini eklentisini kullanarak yapay zeka ile sohbet etme imkanı bulabilecek.

Google, eski adı Bard olan yapay zeka sohbet botunun Android telefonlarda Google mesajlar üzerinden sohbete açılacağını duyurdu.

Bu özellik, 18 yaşın üzerindeki beta test kullanıcılarının kademeli olarak Gemini’yi mesajlaşma uygulamalarına ekleyebilmesine olanak tanıyacak.

Sohbet botu şu anda belirli pazarlarda yalnızca İngilizce olarak ve Kanada’da Fransızca olarak kullanılabiliyor.

Yeni özellik ile Gemini mesaj yazmak, etkinlik planlamak veya yalnızca sohbet etmek için kullanılabilecek.

Bunu elde etmek için bir Google hesabına, Google Mesajlar uygulamasının en son sürümüne ve gerekli yeterliliklere sahip bir Android cep telefonuna ihityacınız olacak.

Gemini, yeni adıyla Google tarafından kısa süre önce yeniden markalaştırıldı.

Geçen hafta Nazi askerlerinin siyahi insanlar olarak resimlerini ürettiği ortaya çıktıktan sonra tartışmaların odağı haline gelen Gemini inceleme altına alınmıştı.

GOOGLE’IN YAPAY ZEKASI GEMINI NEDİR?

Gemini Google’ın yapay zeka alanındaki en son geliştirdiği büyük dil modeli. Bu modelin yeni bir çağın başlangıcı olacağı konuşuluyor. Gemini’ın en basit versiyonu, şimdilik metin girdileri ve çıktılarıyla çalışabiliyor.

Gemini AI teknolojisi önümüzdeki günlerde Google Arama, Ads, Chrome, Duet AI ve daha fazla uygulamayla entegre edilecek. Model şu anda yalnızca İngilizce çalışabiliyor olsa da ilerleyen dönemde Türkçe de dahil pek çok dile yer verilecek.

Farklı görev ve cihazlarda kullanılması planlanan Gemini’nin ultra, pro ve nano gibi sürümleri var. Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model.