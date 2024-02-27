Bitcoin, 57 bin doları aştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Ekonomi

Bitcoin, 57 bin doları aştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Bitcoin

Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 57 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 3 bin 200 doları aştı.

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Tags:bitcoin
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