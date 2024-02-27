Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çamurova Atış

Çamurova Atış Alanı Hava Savunma Atış Bölgesi’nde 4-8 Mart tarihleri ve 08.00 – 18.00 saatleri arası hava savunma silahları atışları yapılacağı bildirildi.

Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün ve saatlerde bölgenin tehlikeli olduğu ve atışlar sonrası patlamamış mermilerin arama ve imha işlemleri gerçekleştirileceğinden, serbest giriş duyurusu yapılmadan bölgeye girişlerin yasak olduğu belirtildi.


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Tags:Çamurova Atış
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