İkinci cemre suya düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İkinci cemre suya düştü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İkinci cemre suya düştü

İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düştü.

 

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düştü.


 

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

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Tags:BaharcemreHavaİkinci cemreSuToprak
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