İkinci cemre suya düştü

İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düştü.

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düştü.