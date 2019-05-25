Google, Huawei’yi kurumsal tavsiye edilen cihazlar listesinden çıkardı

Google, Huawei cihazlara Android desteğini keseceğini açıklamasından sonra olanlar oldu. Google yaptırımlarına son vermedi ve şimdi de Android Kurumsal Tavsiye Edilenler listesinden Huawei cihazları çıkardı.

Huawei bu listede, Mate 10, P10, Mate 20 ve MediaPad M5 gibi cihazlarıyla bulunuyordu. Çalışanlarına telefon ve tablet dağıtmak isteyen işletmeler için seçenek oluşturan bu liste, markalar açısından da tanıtım aracı olarak iyi bir fırsat.

Bu durumun yanı sıra tüm Huawei telefonlar da resmi android.com sitesinden kaldırıldı. Daha önceden Mate X 5G desteğiyle, P30 Pro ise mükemmel kamerasıyla sitede öne çıkıyordu.