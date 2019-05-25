Akıllı CihazlarTeknoloji

Google, Huawei’yi kurumsal tavsiye edilen cihazlar listesinden çıkardı

25 Mayıs 2019
Google, Huawei cihazlara Android desteğini keseceğini açıklamasından sonra olanlar oldu. Google yaptırımlarına son vermedi ve şimdi de Android Kurumsal Tavsiye Edilenler listesinden Huawei cihazları çıkardı.

Huawei bu listede, Mate 10, P10, Mate 20 ve MediaPad M5 gibi cihazlarıyla bulunuyordu. Çalışanlarına telefon ve tablet dağıtmak isteyen işletmeler için seçenek oluşturan bu liste, markalar açısından da tanıtım aracı olarak iyi bir fırsat.

Bu durumun yanı sıra tüm Huawei telefonlar da resmi android.com sitesinden kaldırıldı. Daha önceden Mate X 5G desteğiyle, P30 Pro ise mükemmel kamerasıyla sitede öne çıkıyordu.

Etiketler


İlgili Makaleler

Pentagon’dan ‘UFO’ itirafı

25 Mayıs 2019

Girenin bir daha çıkamayacağı virüslerle dolu bir bilgisayar, 7.2 milyon TL’den açık artırmaya sunuldu

25 Mayıs 2019

Huawei, ABD yasağından sonra 1 milyar dolarlık finansman arıyor

25 Mayıs 2019

Boeing 737 MAX’in Haziran ayında uçuşlara tekrar başlayacak olması, hisse senetlerinde yükselişe neden oldu

25 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı