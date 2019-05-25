Teknoloji

Boeing 737 MAX’in Haziran ayında uçuşlara tekrar başlayacak olması, hisse senetlerinde yükselişe neden oldu

25 Mayıs 2019
Etiyopya Hava Yolları’nın Boeing 737 MAX kazasının ardından hisse senetleri büyük düşüşe geçen Boeing, 737 MAX’in Haziran ayında tekrar uçuşa başlayacağının açıklanmasının ardından yükselişe geçti.

Boeing Co hisseleri, Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Haziran ayı içinde 737 MAX jetinin hizmete geri dönmesinin beklendiğini açıklamasının ardından Cuma günü iki haftanın en yüksek seviyesi olan %3’e kadar yükseldi.

Etiyopya Hava Yolları 737 MAX jetinin Mart ayındaki ölümcül kazasından bu yana dünyanın en büyük uçak üreticisinin hisseleri, yaklaşık %15 düştü ve piyasa değerinde yaklaşık 40 milyar dolar azalma yaşandı.

Şirketin hisseleri, S&P 500 endeksi ve Dow Jones Industrial Average’da en kötü performans gösterenler arasında yer aldı.

Morgan Stanley analisti Rajeev Lalwani “Hisse senetleri son zamanların en yüksek seviyesinden %20 azaldı ve risk ödülü daha olumlu bir şekilde ilerliyor. 500 dolarlık yükselen oranımız ve fiyat hedefimizden memnunuz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Uçağın Haziran ayına kadar uçuşuna izin verilirse, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc ve United Continental Holdings Inc gibi şirketler, yaz mevsiminin en yoğun olduğu sezon için gerçekleştirdikleri şirketlerde, maliyete neden olan iptalleri uzatmak zorunda kalmayacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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