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Apple, yeni Macbook Pro’larda OLED ekran kullanmaya hazırlanıyor

25 Mayıs 2019
Yıllardır MacBook’larında LCD ekrandan şaşmayan Apple, bir üst seviyeye atlamak için harekete geçti. Koreli bir yayıncı kuruluş olan Elec, bir raporunda Apple’ın OLED ekranlı yeni bir MacBook Pro için çalıştığını iddia ediyor.

Yayınlanan rapora göre yeni Macbook Pro’da 16 inç OLED ekran bulunacak. Bu rapordan önce Apple analisti Ming-Chi Kuo 16 inçlik bir Macbook Pro geliştirildiğini açıklamıştı, ancak bu cihazın OLED ekrana sahip olacağı hakkında bir paylaşım yapmamıştı.

Apple, iPhone X ile iPhone’larında OLED ekrana geçiş yaptı. Gelecek zamanlarda şirketin iPhone’larında %100 olarak OLED ekrana geçiş yapması bekleniyor. Apple’ın MacBook’larında da OLED kullanılıyor ancak yalnızca Touch Bar bölümünün bir kısmında. Eğer ortaya çıkan bu rapor doğruysa, bu Apple’ın ilk OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı olabilir.

Raporda ayrıca Apple’ın söz konusu ekranları nereden tedarik edeceği de söyleniyor. Muhtemelen söz konusu ekranlar, dünyanın en büyük OLED ekran tedarikçilerinden biri olan Samsung’dan tedarik edilebilir.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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