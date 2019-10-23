Gönyeli’de “Rengarenk” gece

MANGA İZDİHAMI YAŞANDI:

“Rengarenk” sloganıyla düzenlenen Gönyeli Gençlik Festivali yoğun bir katılımın gözlemlendiği Manga konseri ve gençlik etkinlikleri ile Gönyeli Belediye Bulvarı’nda başladı

Gönyeli Gençlik Festivali muhteşem bir konser ve olağanüstü katılımla başladı. Türkiye’nin ünlü gruplarından Manga Gönyeli Belediye Bulvarı’nda sahne alarak gençlere çok güzel dakikalar yaşattı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen gençlik festivali ilk gecesinde binlerce genci kucakladı.

Gönyeli Belediye Bulvarı gençlerin akınına uğradı. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli festivalin açılış konuşmasında büyüyen ve gelişen kent olan Gönyeli’de adanın her yerinden gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Festivalde ilk gösteri Action Team gençler tarafından hayranlıkla izlendi. Türkiye’den adamıza gelen ve akrobatik basketbol hareketleri ile gençlere heyecan dolu dakikalar yaşatan Action Team izleyiciler tarafından alkışlarla izlendi.

Action Team Akrobatik Basketbol Gösterisi’nin ardından ise ülkemizin sevilen DJ’lerinden DJ Behiç gençleri setleriyle eğlendirdi. DJ Behiç’in birbirinden güzel setleriyle gençler Manga konserine hazırlandı.

Gecenin beklenen grubu Manga ise binlerce genç tarafından alkışlarla karşılandı. Binlerce genç Manga ile beraber şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Gece geç saatlere kadar devam eden konserde binlerce genç Manga ile kucaklaştı.

Benli: Gönyeli dünyaya gençlikle ses veriyor”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Gençlerin enerjisi Gönyeli’yle birleştiği zaman bu kent dünyaya ses veriyor” dedi.

Benli, festivalin açılış konuşmasında 14 yıl boyunca altyapı çalışmalarında çok çalıştıklarını ve bu çok zorlu süreci tamamladıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte gençlere ve kültür sanata çok daha fazla yatırım yapacaklarını, insan odaklı projelerle ilerleyeceklerini ifade eden Benli, festivaldeki asıl amaçlarının da Gönyeli ile gençlerin enerjisini buluşturmak olduğunu belirtti.

Benli, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı dolduran binlerce gence teşekkür ederek bu bir hafta boyunca gönüllerince eğlenmeleri temennisinde bulundu.

Diğer taraftan Gönyeli Belediye Bulvarı’na kurulan onlarca stand ile gençlerin eğlenirken yiyecek içecek ihtiyacının da karşılanması sağlandı. Binlerce genç bir yandan konserleri ve gösterileri takip ederken bir yandan da arkadaşları ile güzel vakit geçirdi.

Özipek bu gece sahne alacak

Festivalde bu akşam DJ Haşim Volkan’ın performansı yanı sıra Positrone sahneye çıkacak ve gecenin finalini 21:00’den itibaren Lütfiye Özipek yapacak.

Yarın akşam Mr. Joker’in performansı ile başlayacak etkinliklerde Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel sahne alacak.

Festivalin final gecesi, 25 Ekim’de önce Dj Behiç’in performansı yer alacak, saat 21:00’de ise Sertap Erener sahneye çıkacak. Fotoğraf sergisi, paten, bisiklet, yoga gibi etkinlikler ve sokak sanatçıları konseri, ayrıca indirimli satışlar da festival alanında olacak.