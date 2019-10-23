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Amcaoğlu: Elektrikli araç alımı yasal mı? Yasal Etik mi? Bu tartışılır

23 Ekim 2019
Elektrikli araç ihalesi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir önceki dörtlü koalisyon (CTP-HP-TDP-DP) hükümetinin Maliye Bakanlığı tarafından işlemleri başlatılan, kamuda kullanım amaçlı 42 adet elektrikli araç konusunda bir süredir yazılı ve görsel basında, ‘devletin zarara uğratıldığı’ yönünde yer alan haberlere açıklık getirdi.

Amcaoğlu, söz konusu araçların bir önceki hükümetin Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından, Kamu İhale Yasası’nın 24(1)/B Maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu’nun bilgisi dışında alımının onaylandığını doğrularken, mevcut hükümetin (UBP-HP koalisyonu), konuyu tabiri caizse kucağında bulduğunu ve araçların alımının gerçekleştirilmek zorunda olduğunu söyledi.

Olgun Amcaoğlu
Olgun Amcaoğlu

“Yasa bu hakkı veriyor. Araçların alımı yasal mı? Yasal. Gerekli ve etik mi? Bu tartışılır” diyen Maliye Bakanı, devletin sürekliliğinin esas alındığını, bu bağlamda da araçların alımın gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘Devletin zarara uğratıldığı’ yönünde yapılan iddialara ise, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yaptığı çalışmalardan sonra konu hakkında Bakanlar Kurulu’nun gerekli adımları atacağını söyledi.

Kaynak: BRT

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