Eğlencenin kalbi ritimlerden soruldu

LEFKOŞA’DA DJ’Lİ GECELERE DEVAM:

Lefkoşa’nın eğlence mekanlarından Berlin Nicosia, DJ Doğuş Kılıç ve Erim TND’nin birbirinden hareketli setleriyle ritim kazandı

Lefkoşa gecelerine ayrı bir enerji ve heyecan getiren Berlin Nicosia geçtiğimiz hafta sonu da ritmi yüksek eğlencelerden geri kalmadı. Mekanda kabine giren DJ’ler konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. DJ Doğuş Kılıç’ın setlerini Erim TND’nin ritimleri izleyerek temponun bir an olsun düşmemesini sağladı. Her iki DJ de kabindeki performansıyla eğlencenin kalbi oldu.

Eğlenceye katılan konukların keyfine ise diyecek yoktu. Bistro’nun verdiği enerjiyle yerlerinde duramayan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Öyle ki görüntüler objektiflere de oldukça enerjik karelerle yansıdı. Adından sıkça söz ettirmeye başlayan Berlin Nicosia’nın programları önümüzdeki haftalarda yaşanmaya devam edecek.