Gönyeli yerinde kayıptı

Tepede Gönyeli yerinde Baf’a karşı yine kayıptı. Kaybetmeyi de hak eden taraftı. Sabri-Raif yoktu. İyi başlamayan oyunda savunmada yapılan bireysel hatalar yüzünden kalelerinde gol gördüler. Takım savunması konusunda ciddi zaafları olduğu düşüncesindeyim. Mücadelede de bayağı fark edildi. İkinci devre doldur-boşalt şeklinde rakibe baskı uygulama düşüncesinde de etkili değildi. Çünkü karşılarında oyuna iyi konsantre olmuş Baf savunması vardı. Savunmada riskleri alarak az adamla savunma yapıp hücumda çoğalma düşüncesinde ise çok başarısızdılar. Uzatmalarda kalelerinde gol gördüler. Bu riski göze alarak mücadele yaptılar. Baf savunmasını geçemediler. Takımda eksik oyuncuların olmasının da mağlubiyete etkisi oldu. BÜY akıllı oynadı ve deplasmanda kazanmayı bildi. Rakibin zaafından çok iyi yararlandılar. Saha içi organizasyonunda 25.dakikada Mustafa oyundan alınıp Metin oyuna dahil oldu. Oyun yeniden şekillenmiş oldu. Gökmen Davut hocamın düşüncesine göre yanlış giden bir şey vardı ve müdahale etti. Takımı dünkü mücadelede disiplinli oyun ortaya koydu. Hocalarının ortaya koyduğu oyun anlayışını yani skor avantajını korumak için sahada rakipten daha fazla koştular. İkili mücadeleden galip çıktılar. Savunmada Atanda çok iyi top oynadı. Takım oyununa yakışır top oynayıp kazanmayı bildiler. BAF dün 3 puanı alarak önündeki maçlara bakacak, ileriki maçlarda sıkıntı yaşamasın diye… Gönyeli’de Turan hocam ve yedek kulübesi zayıftı. Oyuna fazla müdahale etme şansı yoktu. Dar bir kadro yapısı var ve işi çok zor olacak gibi. Gökmen hocam dün Gönyeli’nin açığını iyi değerlendirdi. Takım moral ve motivasyonu üst seviyeye taşıdı. Hakemler iyiydi.