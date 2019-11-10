FutbolSpor

Baf Lefkoşa’yı çok sevdi: 1-3

10 Kasım 2019

Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu Gönyeli’den 3 puanı 3 golle aldı

BAF TIRMANIŞTA: Süper Lig’in 9. Haftasında Gönyeli deplasmanından 3-1 galip ayrılan Baf 3. Lefkoşa deplasmanı galibiyetini almış oldu. Baf’ın gollerini Ahmet, Adeola ve Kossi kaydederken Gönyeli’nin tek golü Esin’den geldi

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Burak Mandıralı, Mert Ercan Bulut

Gönyeli                               1 – 3                       Baf Ülkü Yurdu

1.Kemal Bağbal                                69.Erdoğan Nay

17.Tufan Gençay                             3.Fikri Arslan

4.Eray Osman Halil                          (Dk.69 Erkan)

7.Kahraman Dönmez                    5.Isaac Owusu

8.Mehmet Barkınay                       6.Hasan Sedatgil

(Dk.46 Abdo)                                    8.Mustafa Kemal Atlar

9.Esin Sonay                                      (Dk.19 Metin)

12.İbrahim Öksüzoğluları             (Dk.78 İ. Hatay)

14.Efosa  Ona                                   10.Ahmet Hatay

18.Chrıstıan Chukwuka                 19.Mustafa Gardiyanoğlu

20.Süleyman Aksaç                        20.Evanonya Kossı

(Dk.78 Osman)                                 24.Atanda Ogungbe

24.Felıx Obada                                 33.Azat Berhan Tip

99.Adeola Lanre

Goller:

Dk.15 Esin Sonay                             Dk.12 Ahmet Hatay (P)

Dk.29 Adeola Lanre

Dk.89 Evanonya Kossi

 

K-Pet Süper Lig’in 9. haftasında Gönyeli Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Gönyeli’de sakatlıkları bulunan Sabri ve Raif Selden kardeşler kadroda yer almadı. Karşılaşma konuk ekip Baf’ın 3-1 galibiyetiyle son buldu.

12.dakikada gelişen Baf atağında ceza sahası içerisinde Eray Emmanuel Kossi’yi düşürdü. Penaltı atışını kullanan Ahmet Hatay Baf’ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 15.dakikada Esin Sonay’ın Gönyeli adına kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik geldi. 29.dakikada Adeola’nın golüyle Baf 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla geçildi.

70.dakikada Gönyeli Esin Sonay’la mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 89.dakikada Evanonya’nın golüyle Baf karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak yine bir Lefkoşa deplasmanından 3 puanla döndü.

 



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