Gönyeli Süper Lig’e veda etti

Futbolda Aksa Süper Lig’in 28.hafta maçları bir eksikle tamamlandı. Yarın akşam oynanacak tek maçla hafta tamamlanmış olacak.

Ligde Mağusa Türk Gücü 27.hafta maçları sonunda şampiyonluğu ilan ederken, Aksa Birinci Lig’de dün oynanan 28. hafta maçları sonunda Miracle Karşıyaka Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştı.

Veda eden 2.takım Gönyeli oldu

Süper Lig’den ihraç edilen Miracle Değirmenlik’in ardından lige veda eden ikinci takım Gönyeli oldu. Bugün başkentte Göçmenköy’e mağlup olan Gönyeli sezonun bitimine 2 hafta kala 1.Lig’e düştü.

Aksa 1.Lig’de dün kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu’na 4-1 mağlup olan Yenierenköy ise 1.Lig’e vedan eden ilk takım olmuştu.

Sonuçlar ve program şöyle:

BUGÜN

AKSA Süper Lig

Göçmenköy – Gönyeli: 6-1

Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 1-1

Mesarya – CB Gençlik Gücü: 3-2

Hamitköy – Mağusa T. Gücü: 2-3

M. A. Yeşilova – Türk Ocağı: 4-2

Cihangir – Çetinkaya: 2-0

YARIN (19:30)

AKSA Süper Lig

Doğan Türk Birliği – Lefke (Ferhat Tuna)

CUMARTESİ

Aksa Birinci Lig

M. Karşıyaka – Esentepe: 3-3

M. H. Yılmazköy – Girne Halk Evi: 0-1

Dörtyol – Mormenekşe: 4-1

Yenierenköy – Baf Ülkü Yurdu: 1-4

Yeniboğaziçi – İncirli: 5-1

Düzkaya – Lapta: 2-1

Binatlı – Yalova: 2-1

P.L. G. Birliği – Ünimar Maraş: 1-2