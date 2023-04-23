Mısır: Sudan’daki çatışmalarda bir elçilik mensubumuz yaralandı

Mısır, Sudan’daki çatışmalarda Hartum Büyükelçiliği mensubu bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmaların, elçilik çalışanları ve Mısır vatandaşlarına etkisi hakkında bilgi verildi.

Sudan’daki çatışmalarda Mısır’ın Hartum Büyükelçiliğine mensup bir kişinin ateşli silahla yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralının kimliği veya kimler tarafından vurulduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yaptığı açıklamada, “Mısır gibi (Sudan’da) on binden fazla vatandaşı olan ülkeler, tehlikenin artması sonrasında sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da başkent Hartum’un dışında Sudan’ın diğer kentlerinde bulunan Mısır vatandaşlarına “tahliye için Port Sudan ve Vadi Halfa’ya giderek Mısırlı yetkililerle irtibata geçmeleri” çağrısında bulunuldu.

Sudan’da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı; Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın, orduyla çatışan HDK’nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400’den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik “insani” ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.