El freni çekili kalan seyir halindeki araç yandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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El freni çekili kalan seyir halindeki araç yandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Cengizhan Bıyıklı

Girne – Değirmenlik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Cengizhan Bıyıklı yönetimindeki HA 022 plakalı araç, taşocakları mevkiinde, el frenin çekili kalması sonucu fren balatalarının ısınması neticesinde çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.


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Tags:Cengizhan BıyıklıEl freni çekili kalan seyir halindeki araç yandı
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