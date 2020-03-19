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Gönyeli Belediyesi’nden evlere hizmet

19 Mart 2020

Gönyeli Belediyesi, belediye sınırlarında yaşayan ve koronavirüs salgınında yüksek risk grubundaki 65 yaş üzeri bin 530 vatandaşa ‘Covid-19 Korumalı Tedarik Programı’ adıyla hizmet başlatıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Benli yaptığı paylaşımda 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 3 günde bir servis sunacaklarını, siparişleri alacaklarını, ihtiyaçları insanların ayağınıza taşıyacaklarını açıkladı. Belediye tespit ettiği bu kişilere SMS atarak da bilgilendirme yaptı. İşte Benli’nin açıklaması:

”Gönyeli Belediyesi olarak yüksek risk grubundaki 65 yaş üzeri dostlarımıza ‘Covid-19 Korumalı Tedarik Programı’ uygulamaya başlıyoruz.

Bu program nedir?

Sizlere ‘Evinizde kalınız, biz size hizmet edeceğiz’ diyoruz.
Sizlere “en güvenli koşullarda ihtiyaçlarınızı temin edeceğiz” güvencesini veriyoruz.

Bu hem sosyal belediyeciliğin, hem de insanlığın bizlere yüklediği en önemli sorumluluktur.

Gönyeli Belediyesi sınırlarındaki 1.530 dostumuz için gerekli tüm önlemlerimizi aldık.

Peki neler yapacağız?

• 65 yaş üzerindeki dostlarımıza gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin güvenli tedariki için görev yapacağız, ihtiyaçlarının gerekli hijyen koşullarında karşılanması için sorumluluk üstleneceğiz.

• İlgili kişilerin ilaçlarının temini için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’yle işbirliği yapacağız.

• 65 yaş ve üzerindeki insanlarımıza 3 günde bir servis sunacağız. Siparişlerinizi alacak, ihtiyaçlarınızı ayağınıza taşıyacağız.

• Bunu, Gıda hijyeni uzmanı denetiminde uygulayarak yerine getireceğiz.

• Lütfen sosyal medya ve web sayfalarımızdan detayları takip ediniz, görevli arkadaşlarımız sizlere ulaşacak, gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

Bu süreci dayanışma ve bilinçle yine hep birlikte geri bırakacağız.”

Sevgilerimle.
Ahmet Yalçın Benli




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