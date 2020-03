Toprak Ürünleri Kurumu’na ithal et getirme yetkisi verildi

Bakanlar Kurulu ithal et getirme yetkisini, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’na verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkemizin içinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullar çerçevesinde, turizm ve eğitim sektörünün durumu da değerlendirilerek, arz talep dengesini bozmayacak bir ortam hedeflendiği belirtildi.

Ülkede şu an itibarıyla herhangi bir et açığı olmadığı ifade edilen açıklamada, Ülkede et açığının oluşması ve fiyatlarda fahiş artışların meydana gelmesi durumunda, Kurumun almış olduğu yetkiye dayanarak, halkın yüksek fiyattan et tüketmesinin önüne geçmek için gerekeni yapacağı kaydedildi.