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Yurt dışında tedavi gören hastalara duyuru

19 Mart 2020
KKTC sağlık bakanlığı

Sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihtiyacı olan hastaların Sağlık Bakanlığına başvurması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında tedavi gören ve  sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihtiyacı olan hastaların karantinasının nasıl olacağına karar verilebilmesi için, durumlarını anlatan bir dilekçe ve hastanın doktor raporuyla birlikte Sağlık Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler 2272005 numaralı telefonu arayabilir, dilekçe, evrak ve sağlık raporlarını KKTC Sağlık  Bakanlığı Fax No:  2283893 veya Whats up numarası: 0533 860 11 88 e gönderebilir.

İstenilen bilgiler şöyle:

Hastanın Adı-Soyadı:

Kimlik Bilgileri:

Açık Adress :

Telefon :

Detaylı Hastalık Raporu:

Uçuş Bigileri: 

Ev karantinasında kalacak kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri:

Havaalanından evlerine nasıl gideceklerinin bilgisi:

Dilekçelerine yukardaki bilgileri ekledikten sonra ‘Verdiğim bilgiler doğrudur. Ev karantinası kurallarını okudum ve kabul ediyorum’ diye imzalamaları gerekiyor.




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