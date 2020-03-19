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İlk tur 11 Ekim, ikinci tur 18 Ekim

19 Mart 2020

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 11 Ekim’de, ikinci tur olursa onun da 18 Ekim’de gerçekleşmesine oy birliği ile karar verdi.

Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan olarak açıkladığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle toplandı. Karar önerisini görüşen Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ilk tur için 11 Ekim, eğer olursa ikinci tur için de belirlenen 18 Ekim tarihleri oy birliği ile kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim tarihine kadar görevine devam edecek.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bugün toplanan komite toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP adına Serdar Denktaş, milletvekilleri, siyasi partilerden temsilciler ve komite üyeleri katıldı. Başsavcı Behiç Öztürk de toplantıda yer aldı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin kararı önümüzdeki dakikalarda Genel Kurul’da milletvekillerinin onayına sunulacak.




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