Gölgede kalan bir kolej sınavı

Eğitim sistemimizin kanayan yarası kolej sınavı covid vakalarının ve seçimlerin gölgesinde yapıldı. Bu dönemde neredeyse hiç gündeme gelmedi ama bu aynı acıların çekilmediği anlamına gelmez. Üstelik de bu yıl sınava girenler pandemi döneminin başladığı 2020 Mart ayından beri doğru dürüst okula gidemeyenlerdir. Çok ciddi ders kayıplarının yaşandığı bir dönemin çocuklarıdır bu sınava girenler…

2019-20 öğretim yılının ikinci dönemini, 2020-21 öğretim yılının neredeyse tamamını okula gitmeden geçiren bu çocuklar, online eğitimden beklenilen düzeyde yararlanamadıkları bilinen bir gerçek… Bu yıl yeni öğretim yılında da bu çocukların yarısı bir gün okula gitti bir gün gitmedi. Böyle bir eğitim ortamında kolej sınavına girdiler.

Sınava yine 2 binin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığını görüyoruz. Hiçbir telafisi olmayan bu sınava covid-19 virüsünü taşıyan, pozitif öğrenciler de ayrı sınav merkezlerinde sınava girdiler. Sınavın tek olumlu ve eşitlikçi tarafı buydu.

Pandeminin gölgesinde geçen bu öğretim yılında çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri istenilen düzeyde olmadığı kesin. Öğretmen arkadaşlar ile yaptığım görüşmelerde ortaya çıkan, pandemi başladığında 3. Sınıf olan bu çocukların önemli bir kısmının bugün 5. Sınıf düzeyinde olmadığıdır.

Yıllardır kolej sınavına öğrenci hazırlayan tecrübeli bir öğretmen arkadaşım şöyle diyor: “kimi çarpım tablosunu, kimi bölmeyi öğrenemeden hatta okumayı bile zar zor okuyan birçok öğrencimiz bu sınava girdi.” Bir başka öğretmen arkadaş da “sınıftaki 30 kişiden 5. Sınıf düzeyinde olan 7-8 kişi ancak var” diyor.

Belli ki pandeminin etkileri önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Okullarda eğitim sekteye uğramış durumda olduğunu görüyoruz. Ancak öyle anlıyoruz ki kolej sınavının böylesine devam ettiği bir ortamda bu boşluğu dershaneler ve özel dersler dolduruyor. Tabii ki doğa boşluk tanımaz. Elbette birileri bu boşluğu dolduracak.

Böyle bir ortamda kolej sınavında bölgelerin taban puanları üzerinden yorumlar yapmanın da anlamsız kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Öğretmenlerimizin söylediğine göre temel becerileri yerine getirmekte sorun yaşayan bir neslin kolej sınavında alacağı puanların da bir anlamı yoktur bence…

Çağ nüfusunun 4 binlere yanaştığı, ilkokulda kalabalık sınıfların ikiye bölündüğü, ortaöğretimde 40 kişilik sınıflarda yapılan derslerin kanıksandığı bir ortamda eğitimi sürdürebilen öğretmenleri kutlamak gerek…

Yeni kurulacak olan hükümetin eğitim politikalarının öncelikleri arasında, kolej sınavının artık bu şekli ile sürdürülemez olduğunu kabul edip yeni arayışlara yönelmek olmalıdır. Pandeminin ve ders kayıplarının çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler yanında bir de kolej sınavı çekilecek baş ağrısı değildir. Kolej sınavının ailelerde yarattığı ekonomik sıkıntılar yanında, çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri de unutmamak gerekir.

Ben yıllardır aynı şeyler her kolej sınavı döneminde yazmaktan bıktım usandım. Bu sınavı devam ettirenler, alternatif giriş koşullarını düşünmeyenler usanmadı, bıkmadı. Bu çocuklara çektirdiğimiz acılar, sorunları azmış gibi, buna bir de pandemi eklenince bu sınav süreci daha da çekilmez oldu.

Umarım gelecek yıllardan çok daha çağdaş, daha çocuk odaklı bir giriş sınavı buluruz ve çocukları bu eziyetten kurtarırız.