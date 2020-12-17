Gökbilimciler ilk kez Güneş Sistemi dışından gelen bir radyo dalgası yakaladı

Bilim insanları, Hollanda’daki radyo teleskobu Low Frequency Array’i kullanarak Tau Boötes sisteminden yayılan radyo dalgası patlamalarını tespit etti. Bu sinyal, güneş sistemi dışında, bir ötegezegende tespit edilen ilk radyo dalgası yayılımı olabilir.

Araştırmayı yöneten Cornell Üniversitesi’nden Jake D. Turner, yayılımın gezegenin kendisinden kaynaklandığını, radyo sinyalinin gücünü, polarizasyonun ve gezegenin manyetik alanını göz önünde bulundurunca kuramsal tahminlerle uyumlu olduğunu ifade etti.

Araştırmanın yazarlarından Turner’in danışmanı Ray Jayawardhana, tespit hakkında şu ifadeleri kullandı:

İleri gözlemlerle doğrulanırsa, bu radyo dalgası tespiti ötegezegenler konusunda yeni bir pencere açıp bize onlarca ışık yılı uzaktaki yabancı dünyaları incelememiz için yeni bir yol sağlayabilir.

Turner’a göre, bir ötegezegenin manyetik alanını gözleyebilmek, gökbilimcilerin gezegenin iç ve atmosferik özellikleriyle yıldız ve gezegen etkileşimlerinin fiziğini çözmesini sağlayabilir.

Dünyanın manyetik alanı, onu güneş rüzgarı tehlikelerinden koruyarak gezegeni yaşanabilir kılıyor. Turner, bu durumun söz konusu gezegenler için de geçerli olabileceğini düşünüyor:

Dünya benzeri ötegezgenlerin manyetik alanı, kendi atmosferlerini güneş rüzgarıyla kozmik ışınlardan ve gezegeni atmosferik kayıplardan koruyarak muhtemel yaşanabilirliklere katkıda bulunabilir.

Phys.org’un aktardığına göre, iki yıl önce, Turner ve ekibi, Jüpiter’in radyo dalgası yayılımı imzasını incelemiş ve bunları, uzaktaki bir Jüpiter benzeri ötegezegenden gelecek muhtemel imzaları taklit edecek şekilde ayarlamıştı. Bu sonuçlar, 40 ila 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan ötegezegenlerdeki radyo dalgası yayılımlarını aramada birer örnek haline gelmişti.

Bilim insanları yeni araştırmada, 100 saatten fazla süredeki radyo dalgası gözlemlerini dikkatlice inceledikten sonra, umdukları sıcak Jüpiter imzasını Baotes takımyıldızındaki Tau Boötes’te bulabildi. Turner sözlerine şöyle devam etti:

Bu tür bir tespitin neye benzediğini kendi Jüpiter’imizden öğrendik. Onu aramaya gittik ve bulduk.

Öte yandan, söz konusu imza zayıf. Zira Turner, radyo dalgası sinyalinin geldiği gezegen konusunda bazı belirsizlikler bulunduğunu ve ileri gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Turner ve ekibi, Tau Boötes’ten gelen sinyali takip etmek için çok sayıda radyo teleskobu kullanarak şimdiden bir seferberlik başlattı.

Araştırma, 16 Aralık’ta Astronomy & Astrophysics’te yayımladı.