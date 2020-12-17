“Evladım gibi” dediği su aygırı tarafından öldürüldü

Güney Afrika’da bir çiftçi, “oğlu gibi” gördüğünü söylediği su aygırı tarafından öldürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Özgür Devlet’te yaşayan Marius Els, adına “Humphrey” koyduğu bir su aygırı sahiplenmişti.

40 yaşındaki çiftçinin su aygırının üstüne binip gezdiği ve nehirde birlikte yüzdüğü görüntüler internette viral olmuştu.

Mirror’a açıklamalarında “Biraz tehlikeli ama kimseye zarar vermeyeceği konusunda ona kalpten güveniyorum” diyen Els, “Onunla yüzebiliyorum, sırtına çıkmama izin veriyor, benimle yüzüyor” diye anlatmıştı.

“Evladım gibi” diye nitelendirdiği su aygırıyla arasında özel bir ilişki olduğunu, kimsenin bunu anlayamadığını söylemişti.

Yalnızca kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlarla iletişim kurabileceklerini düşünüyorlar. Fakat ben Afrika’daki en tehlikeli hayvanla ilişki kurmayı başardım.

Fakat çiftçi pazar günü su aygırının saldırısına uğrayarak yaşamını kaybetti.

Olay yerine giden ambulans ekibinin başındaki Jeffrey Wicks, “İlk yardım görevlileri, su aygırının adamı defalarca ısırdığını tespit etti” dedi.

Ayrıca Wicks, çiftçinin “bir süre nehirdeki suda batmış şekilde kaldığını” da ekledi.

Yetkililer, su aygırının Els’i ısırıp pençeleyerek, evin yakınındaki Vaal Nehri’ne sürüklediğini düşünüyor.