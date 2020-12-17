Kenya’da plastik atıklar renkli kaldırımlara dönüşüyor

Kenya’nın başkenti Nairobi’den genç mühendisler, tek kullanımlık plastikleri değerlendirmenin yaratıcı ve kullanışlı bir yolunu buldu.

Bu yıl haziranda ülkede koruma altında bulunan doğa parkları, sahiller ve ormanlar gibi doğal alanlarda tek kullanımlık plastikler yasaklanmıştı.

2017’deyse Kenya, plastik içeren çanta ve poşet kullanımını ülke çapında yasaklamıştı.

Buna dağmen, ülkedeki plastik kirliliği problemi çözülebilmiş değil. Yalnızca Nairobi’de günde 500 ton plastik atık birikiyor. Ülkeninse bunun yalnızca çok az bir kısmını geridönüştürebilme imkanı var.

Öte yandan, Kenya ve ABD arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla gündelik plastik atığına 500 ton daha eklenme ihtimali gündemde.

Birleşmiş Milletler’in 2018’deki raporuna göre her yıl 31 milyon ton plastik atığık okyanuslara karışıyor.

Dört mühendisin kurduğu Gjenge Makers ise plastik şişe kapaklarını ve kızartma yağı tenekelerini tuğlalara dönüştürerek buna bir çözüm getiriyor.

Şirket, 2017’den beri ülkenin plastik atık problemine sürdürülebilir ve çevreci bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

İnternet sitesindeki bilgilere göre mühendisler, atık plastikleri toplayıp kumla karıştırarak son teknoloji araçlarla işliyor ve tuğla haline getiriyor. Bunlar genellikle yol ve kaldırım döşeme çalışmalarında kullanılıyor.

Başta kırmızı, mavi ve kahverengi olmak üzere birçok farklı renkte üretilen tuğlalar, beton tuğlaların ağırlık taşıma eşiklerinin iki katı kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip.

Ayrıca şirketin çalışmaları sayesinde gençlik ve kadın gruplarıyla kağıt toplayıcılarından 112 kişiye istihdam sağlandı.