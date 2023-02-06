GKK: GKK’ya dayandırılan ve KKTC’de deprem olacağını iddia eden haber yalan - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

GKK: GKK’ya dayandırılan ve KKTC’de deprem olacağını iddia eden haber yalan

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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GKK: GKK’ya dayandırılan ve KKTC’de deprem olacağını iddia eden haber yalan

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), sosyal medyada ve whatsapp gruplarında dolaşan ve GKK’ya dayandırılarak KKTC’de 17.00-19.00 saatleri arasında 7 büyüklüğünde deprem olacağı iddiasının yalan haber olduğunu ve itibar edilmemesini istedi.

Söz konusu ses kaydında “Asılsız şekilde tüm devlet dairelerinin kapatıldığı öne sürülüyor. Herkes azami dikkatli olsun” deniliyor


GKK tarafından yapılan açıklamada “Aslı olmayan bu şekilde yapılmış yalan bir habere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna  önemle duyurulur” vurgusunda bulunuldu.

Bilim insanları depremlerin önceden bilinemeyeceğini ve bu yönde yapılan haberlerin dezenformasyondan ibaret olduğunu kaydediyor.

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Tags:depremGKKKKTC
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