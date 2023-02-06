Girne Belediyesi'nin depremzedeler için yardım çağrısına yüzlerce vatandaş cevap verdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne Belediyesi’nin depremzedeler için yardım çağrısına yüzlerce vatandaş cevap verdi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Girne Belediyesi, Türkiye’de bu sabah meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan depremler sonrasında yapılan yardım çağrısına büyük destek verilmeye başlandığını kaydetti.

 Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce vatandaşın, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne yardım paketleri ulaştırmaya başladığı belirtildi.


 Başbakanlığın aldığı kararlar doğrultusunda toplanan yardımların, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda toplanarak, buradan ihtiyaçlı bölgelere ulaştırılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderileceği kaydedildi.

 

Yardımlar gece yarısına kadar toplanabilecek

 

Açıklamada, yardımda bulunmak isteyen kişilerin, bugün ve devam eden günlerde, gece yarısı saat 24.00’e kadar Girne Belediyesi’ne başvurabilecekleri belirtildi. Yine bilgi almak isteyen bireylerin ALO 185 Yardım Hattı veya 0533 870 20 10 numaralı telefona ulaşabilecekleri kaydedildi.

 

İhtiyaç duyulan malzemeler

 

İhtiyaç duyulan malzemeler şöyle:

 

“Battaniye, polar, çadır, uyku tulumu, el feneri ve benzeri aydınlatma için kullanılabilecek diğer her türlü araç ve gereç, konserve gıda, çadır içi soba, uyku tulumu (çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcısı, sentetik içlik (bebek/çocuk), eldiven( kışlık) (bebek/çocuk), polar battaniye, polar ara katman, kışlık bot (çocuk)”

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Tags:deprem yardımGirne Belediyesi
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