Başbakan Üstel: Kahramanmaraş’taki kafilenin yarın getirilmesi hedefleniyor

Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgesi Adıyaman’da bulunan okul kafilelerinin akıbetiyle ilgili duyumlara itibar edilmemesini, doğru haberlerin kendileri tarafından paylaşılacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, kurtarma ekipleri ile öğrenci yakınlarını Adıyaman’a taşıyacak uçağın hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda açıklama yaptı.

Üstel, Kahramanmaraş’taki okul takımlarındaki öğretmen ve öğrencilerin emin ellerde olduğunu ancak Adıyaman’daki öğrenciler hakkında ise “Henüz öğrencilerimizden çok sağlıklı bilgi alamadık” dedi.

Üstel, KKTC Gaziantep Başkonsolosu ve Eğitim Bakanlığı Müşaviri’nin Adıyaman’da öğrencilerin konakladığı bölgeye gittiğini ifade etti.

Adıyaman’dan kafilelerle ilgili enkazdan çıkarılanlar olduğu yönde duyumların sorulması üzerine Üstel, “Hiçbir duyuma kulak vermeyin, bizden haberler bekleyin. Biz sağlıklı bilgilerle size ulaşmak istiyoruz. Doğrudur, öyle bilgiler bize da geldi. Henüz daha teyit edemedik” dedi.

Deprem bölgesinde iletişim kanallarının çöktüğü konusunda da Üstel, iletişimde sıkıntı yaşandığının doğru olduğunu ancak internet iletişim kanalı WhatsApp ve asker üzerinden iletişim sağladıklarını ifade etti.

-Kahramanmaraş’taki kafilenin yarın getirilmesi hedefleniyor

Üstel, Kahramanmaraştaki kafilelerin Ankara’ya, ardından da KKTC’ye getirilmesi için çalışma başlattıklarını, bunun yarın gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları için sabah 8 araç ve 30 kişilik kurtarma ekibinin yola çıktığını, şimdi de kiralanan bir uçakla kurtarma ve sağlık ekiplerinin Adıyaman’a gideceğini belirten Üstel, Adıyaman’daki çocukların ailelerinden de temsilcilerin aynı uçakta olacağını söyledi.

Başbakan Üstel, Adıyaman’da ulaşım ve konaklamada büyük sıkıntılar yaşanmakta olduğunu belirtti.

Üstel, hükümetin her imkanını seferber etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Temennisinin ölü sayısının artmaması olduğunu da kaydeden Başbakan Ünal Üstel, rahmet ve acil şifa dileklerinde bulundu.