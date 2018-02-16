Girne’de uyuşturucuyla ilgili 2 kişiye tutukluluk

Üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirilen Hüseyin Yapıcı ve Mustafa Keser, mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk verildi.
Girne Ziya Rızkı Caddesi’nde polis; davranışlarını şüpheli bulduğu Hüseyin Yapıcı üzerinde arama yaptı.
Yapıcı’nın üzerinde 2 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirildi.
Zanlının hapları Girne’de bir otelde çalışan Mustafa Keser’den aldığını söylemesi üzerine söz konusu otelde arama yapan polis, 501 adet daha uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirdi.
Bugün Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk verildi.