Alsancak’ta büyük çekişmeye

Deplasman karnesi iyi olan Binatlı pazar günü, ikinci devreye fırtına gibi girerek 3’te 3 yapan Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in 19.haftasında 33 puanla 4.sırada yer alan zirve takipçisi Binatlı, 18 Şubat Pazar günü Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda şu ana kadar ikinci devrenin en başarılı takımı olan Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak.

Geçen hafta 2-0 öne geçtiği karşılaşmada kalesinde son anlarda gördüğü gollerle şampiyonluktaki rakibi GAÜ Çetinkaya’ya 3-2 mağlup olan Binatlı deplasmanda alacağı bir galibiyetle tekrardan zirve yarışında daha fazla söz sahibi olmayı deneyecek.

Yeşilova ise ikinci devreye fırtına gibi girerek 3’te 3 galibiyetle bir anda zirveye oynayan takımlara yanaşmaya başladı.

Deplasmanda kazanma grafiği iyi olan Binatlı ile Yeşilova arasındaki maç büyük bir çekişmeye sahne olacak gibi görünüyor.

Binatlı deplasmanda Yeşilova evinde istikrarsız

Yeşilova ile Binatlı arasındaki kritik maçta her iki takımın da kendilerine göre üstün tarafları bulunuyor.

19.hafta öncesinde Binatlı deplasmanda oynadığı 8 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu anlamda deplasman karnesi iyi olan sarı-yeşilliler başarısını devam ettirmeyi düşünecek.

Diğer taraftan Yeşilova ise 19.hafta öncesinde evinde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Evindeki galibiyet oranını yükseltmek isteyen yeşil-beyazlı takım aynı zamanda ikinci devredeki galibiyeti serisini de sürdürmeyi hedefleyecek.