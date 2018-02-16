Başarılılar ödüllendirildi

18.HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın başarılıları olarak belirlenen GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Lawal Murtadah ve hakem Mehmet Malek, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı

2017-2018 futbol sezonunda K-Pet Süper Lig’de her haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde ödüllendirilmeye devam ediyor.

K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda şampiyonluk adaylarından Binatlı karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup edip lider ile puanlarını eşitleyen GAÜ Çetinkaya’nın teknik direktörü Turan Altay haftanın teknik adamı olarak seçildi.

Lider Yenicami ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Baf Ülkü Yurdu’nun yabancı stoperi Lawal Murtadah, maçta sergilediği üstün performansla haftanın futbolcusu oldu.

Haftanın en kritik maçı olan Binatlı-GAÜ Çetinkaya karşılaşmasındaki başarılı yönetimi ile Mehmet Malek ise haftanın hakemi olarak belirlendi.

Süper Lig’de 18. haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi olarak belirlenenler, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı Turan Altay’a ödülünü Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, haftanın futbolcusu olan Godswill Offor’a da ödülünü Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy takdim etti.

Haftanın hakemi Mehmet Malek ise ödülünü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan’dan alırken ödül törenine emekli hakemlerden ve MHK eğitmeni Savaş Tilki de katıldı.