Karadağ’da Kritik Zirve

Lider Yenicami, Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında yabancı oyuncuları Allen ve Candy’den yoksun olan Lefke’ye konuk oluyor

KARTAL, LEFKE’YE ŞANS TANIMIYOR:

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda (Karadağ) saat 18.15’te başlayacak kritik mücadeleyi Ali Özer yönetecek. İki takım arasında ligde oynanan son 13 maçta Yenicami’nin 9 galibiyeti bulunurken Lefke ise sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

K-Pet Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında lider Yenicami, Lefke’ye konuk olacak. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda saat 18.15’te başlayacak mücadeleyi Ali Özer yönetecek.

Zorlu maç öncesinde Yenicami, geçtiğimiz hafta puan kaybı yaşamasına rağmen 37 puan ve averajla liderlik koltuğunda otururken Lefke ise 21 puanla 11. sırada yer alıyor.

Lefke’de Alen ve Candy yok

Kritik maç öncesinde Lefke’de önemli eksikler bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören yabancı oyuncular Allen Adeniyi ve Candy Augustine bu maçta forma giyemeyecekler.

Yenicami açık ara önde

İki takım arasında ligde oynanan son 13 maçta Yenicami’nin rakibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Siyah beyazlılar son 13 maçın 9’unda galip gelmeyi başarırken mor beyazlılar ise bu süreçte sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Gollerde de büyük fark

İki takım arasındaki son 13 lig maçında atılan gol sayılarında da Yenicami rakibine karşı büyük bir fark kurmuş durumda.

Yenicami 13 maçta rakip fileleri 32 kez sarsarken Lefke ise 12 gol atabildi.

Lefke yıllardır kazanamıyor

İki takım arasındaki rekabette Lefke, Yenicami karşısında uzun yıllardır galibiyet sevinci yaşayamadı. Batı ekibi son 8 maçı kapsayan 5 sezonluk süreçte rakibini mağlup edemedi.

İki takım arasında ligde oynanan son 13 maçın sonuçları:

2017-2018 sezonu

4.hafta: Yenicami-Lefke: 4-1

2016-2017 sezonu

11.hafta: Yenicami-Lefke: 9-0

26.hafta: Lefke-Yenicami: 0-0

2015-2016 sezonu

12.hafta: Yenicami-Lefke: 2-1

25.hafta: Lefke- Yenicami: 1-2

2014-2015 sezonu

5.hafta: Lefke- Yenicami: 1-3

18.hafta: Yenicami-Lefke: 3-1

2013-2014 sezonu

1.hafta: Lefke- Yenicami: 1-4

14.hafta: Yenicami-Lefke: 0-2

2012-2013 sezonu

2.hafta: Lefke- Yenicami: 3-1

15.hafta: Yenicami-Lefke: 1-0

2011-2012 sezonu

7.hafta: Yenicami-Lefke: 1-1

20.hafta: Lefke- Yenicami: 0-3