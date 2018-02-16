Kolcu: “Her maç final”

OCAK’TA, GENÇLER BİRLİĞİ HAZIRLIKLARI:

Gençlik Gücü ve Mağusa Türk Gücü galibiyetlerinin, Türk Ocağı’nı play-out sınırının dışına taşıdığına dikkat çeken Türk Ocağı Teknik Direktörü Derviş Kolcu, pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençler Birliği karşılaşmasıyla ilgili “bundan böyle her maç bizim için final” dedi

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Lig’in 18.haftasını; 22 puanla 10.sırada tamamlayan Türk Ocağı, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençler Birliği karşılaşmasıyla ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Derviş Kolcu nezaretinde, antrenör Devrim İzge ve Ahmet Gardiyanoğlu’nun, Karaoğlanoğlu Orhan Dural halı sahasında dün yaptırdığı antrenmanla sürdürdü. Derviş Kolcu çalışma sonrasında, pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençler Birliği karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e konuştu.

“Alınan 6 puan, Play-Off potasının üzerine çıkarttı”

Seri olması bakımından, Gençlik Gücü maçından sonra geçen hafta alınan Mağusa Türk Gücü galibiyetinin, kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Derviş Kolcu, “Zorlu bir Mağusa Türk Gücü maçını kazanmamız, özgüven açısından bizim için çok önemliydi. Zira, bir anda aldığımız 6 puan, bizi play-out potasının üzerine çıkarttı. Ancak önemli olan bu galibiyetleri, önümüzdeki haftalarda da devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

“Gençler Birliği; isteyen, arzulayan ve mücadele eden bir takım”

“Bu hafta çok zorlu Gençler Birliği deplasmanına gidiyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Derviş Kolcu, “Gençler Birliği takımını, deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları Cihangir karşılaşmasında izledim. Yaşadıkları mali sorunlar nedeniyle önemli futbolcularının birçoğunu kaybetmelerine rağmen yine de sahada, ileriki haftalarda lig sıralamasında da telafisi imkansız zor durumlara düşmeme adına, isteyen, arzulayan ve mücadele eden bir takım görüntüsü verdiler. Her ne kadar zor günler yaşasalar da bunun sahaya yansımayacağını ve pazar günü oynayacağımız maça da çok iyi motive olarak çıkacaklarını düşünüyorum” dedi.

“Müsabakalara, takım ayırt etmeden final maçı gibi çıkmak zorundayız”

Süper Ligde bulundukları konumun çok rahat olmadığını söyleyen Derviş Kolcu, “Bu yüzden müsabakalara, takım ayırt etmeden final maçı gibi çıkmak zorundayız. Oynamadan ve mücadele etmeden hiçbir maçın kazanılmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle futbolcularımızın da, bu düşünce içerisinde tam konsantre maçlara çıkacağından eminim. Hedefimiz, alınacak seri galibiyetle Türk Ocağı takımını içinde bulunduğumuz tehlikeli bölgeden çıkarıp, zirvede layık olduğu pozisyona getirmek olacaktır. Futbolcularımızın da bunu başaracak güç ve kalitede olduğundan en ufak bir şüphem bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

“Bilal, cezası nedeniyle oynamayacak”

Derviş Kolcu ayrıca; başarılı stoper Bilal’in, sarı kart cezalısı olması nedeniyle takımdaki yerini alamayacak olmasının kayıp olduğunu, ancak yerine oynayacak arkadaşının da onun yokluğunu aratmayacağına inandığını belirtti.