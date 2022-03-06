Girne’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 06.03.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yolun Güney kısmında park halinde bulunan Ali NESESIBOL (E-78) yönetimindeki FV 789 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Ali EKMEKÇİ (E-26) yönetimindeki SE 721 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali EKMEKÇİ kaldırıldığı Dr.Girne Akçiçek Hastanesinde sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.