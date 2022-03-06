Ukrayna’dan kaçış sürüyor

Evlerini geride bıraktılar, yollara düştüler. Kimi yürüyerek kimi araçlarla sınırı geçip ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar.

Rusya’nın saldırılarının ardından siviller Ukrayna’yı terk ediyor. Ülkeden ayrılanların sayısı 1,5 milyona dayandı.

En çok mülteci akınının olduğu ülke Polonya. Son 24 saatte 129 binden fazla mülteci daha sınırı geçti böylece 922 binden fazla Ukraynalı, Polonya’ya sığındı.

Saldırılardan kaçıyorlar

Diğer komşu ülkeler de Ukraynalılara kapılarını açtı. Moldova 230 bin, Macaristan 157 binden fazla sığınmacıyı ağırlıyor.