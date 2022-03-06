Ataoğlu: DP’nin en büyük gücü, kadınlarımız ve yaptıkları çalışmalardır

Başbakan Yardımcısı; Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı; Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin en büyük gücünün kadınlar olduğunu belirtti.

DP Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle, DP Kadın Kolları’nın Girne’de düzenlemiş olduğu kahvaltıya katılan Fikri Ataoğlu, yaptığı konuşmada “DP’nin en büyük gücü, kadınlarımız ve yaptıkları çalışmalardır. Kadınlarımız ile birlikte daha da büyüyoruz” dedi.

Parti tarafından İskele’de düzenlenen pikniğe de katılan Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Normalleşme sürecinin başlaması ile herkes yine birbirleriyle yakınlaşmaya başladı. Bizler de bu normalleşmeden sonra ziyaretlerimizi, halkla iç içe olma geleneğimizi tekrardan gerçekleştirmeye başladık. Bundan sonraki süreçte çeşitli etkinliklerimiz ve aktivitelerimizle yine iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.