Girne’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Şennur AYDOĞAN (K-61), yönetimindeki LJ 632 plakalı araç ile Karşıyaka Sokak üzerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Mete Adanır Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden Gökhan Kara (E-23), yönetimindeki TPU 031 plakalı aracın önünü tıkanması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmaya müteakip kontrolünü kaybeden TPU 031 plakalı araç orta refüje çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan TPU 031 plakalı araç sürücüsü Gökhan Kara ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Emine İzin Avşar (K-23), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.