Pakistan’da aşırı yağışlar felakete sebep oldu: 4 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 2’si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Peşaver şehrinde aşırı yağışlar sonucu bir evin çatısında çökme meydana geldi.
Çöken çatının altında kalan 2’si çocuk, 2’si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Geçen hafta 2 kişi hayatını kaybetmişti
Başkent İslamabad’da geçen hafta şiddetli yağışlar sonucu sel oluşmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Güney Asya’da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.