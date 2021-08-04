102’si yerel 132 yeni vaka

“Toplam 17.152 test yapıldı, 102’si yerel 132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.152 olup, 102’si yerel 132 pozitif vakaya rastlanmış, 169 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından deniz yolu,5 kişi ise hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 4 / Gönyeli-4/ Marmara-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2/ Dumlupınar-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-5/ Yılmazköy-1 /Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-20/ Esentepe-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Tepebaşı-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Kaşgar-1/ Lapta-3/ Alsancak-11/ Çatalköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5/ Tuzla-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Karakol-1/ Mutluyaka-1/ Gülseren-1/ Kaliland-2/ Pile-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4

İskele

İskele Merkez-1/ Aygün-1/ Altınova-1/ Mersinlik-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1/ Zümrütköy-1

4 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.152

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 132

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 102

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 169

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.020.782

Toplam Vaka Sayısı: 12.035

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.506

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1489

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1292

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4171

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2490

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.171