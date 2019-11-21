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Girne’de keyifler yerinde

21 Kasım 2019

 EĞLENCEYE VE ZİYAFETE DOYDULAR:
Girne’de hizmet veren Duble Meyhane, ülkemiz sanatçısı Beyto Asil eşliğinde muhabbete, eğlenceye ve ziyafete doydu

 

Girne’nin uğrak meyhanelerinden Duble, zengin sofraları ve programıyla coşkuda tavan yapmayı sürdürüyor. Ülkemizin sevilen sanatçısı Beyto Asil’in sahne aldığı gecede tek kelimeyle vur patlasın, çal oynasın bir coşku yaşandı.

Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği programda konuklar doya doya eğlenerek kendilerine tam bir müzik ziyafeti çekti. Eğlence gönlünce dans edenlerle dikkatleri üzerine çekti.

 

Repertuvarında hem yavaş hem de hareketli parçalara yer veren Beyto Asil konukların hem efkarlanmasına hem de efkar dağıtmasına vesile oldu. Duble’nin bol keyifli geceleri önümüzdeki günlerde yaşanmaya devam edecek.

 



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