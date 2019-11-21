Bunfyah dünyaya albümle açılıyor

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Ülkemizin müzik gruplarından Bunfyah ilk stüdyo albümüyle yarından itibaren tüm dünyaya sesini duyurmayı hedefliyor

Ülkemiz müzik gruplarından Bunfyah ilk stüdyo albümleri olan ve grubun ismini taşıyan EP’leri Bunfyah’ın müjdesini paylaştı. Albümün piyasalara çıkış tarihi yarın olarak belirlendi.

Bir yıllık bir emeğin sonucu beste ve kayıtlarını tamamladıklarını belirten grubun gitaristi Ada Etkin, bu sürecin grubun müziği ve sounduna çok büyük bir katkı koyduğunu düşündüğünü belirtti. Kayıtların çoğunu kendi çalışma stüdyolarında limitli ekipmanlarla yaptıklarını belirten grubun bateristi Mehmet Nazif, grubun ses ve kayıt mühendisi Alp Ergüven’in grubun soundunun vazgeçilmez bir elemanı olduğunda grupça ve hayranlarca hem fikir olduklarını belirtti.

Çalışma uluslararası boyuta taştı

Albümün mix ve masterini Jamaika, ABD ve İspanya’daki reggae müzik camiasınca bilinen isimler ile çalışarak üreten grubun solisti Kadircan Ercan, bu bir yıllık serüvende çok az bir sponsor katkısı ile, sadece konserlerden elde ettikleri finansman ile gerçekleşen bir proje olduğunun altını çizdi. Grubun kurucu isimlerinden Hasan ve Cengiz Bereket kardeşler, grubun hedef kitlesinin sadece Kıbrıs’ın Güney ve Kuzey kesimi ile sınırlı kalmadığını, tüm dünyaya ulaşmak için çabaladıklarını söylediler.

Son olarak ileriki projelerde çalışmak için heyecanlandığını belirten Alp Erguven, “Biz Kıbrıslı gençler olarak en küçük imkanlarla bile yapılabileceklere bir emsal sağlamış olduysak, bu bizim için büyük bir memnuniyettir.” dedi.

Bunfyah albümü tüm online müzik platformları ve youtube’da yarından itibaren müzik severlerin huzurunda olacak.