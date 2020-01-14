Girne’de doludizgin eğlenceler

HER TELDEN COŞUYORLAR:

Girne’deki Cratos Premium Hotel, bünyesindeki eğlence mekanlarıyla konukları her telden ve her lezzetten seçkilerle coşturuyor

Girne’deki Cratos Premium Hotel deniz seyir yerlerinde yer alan Mey Blue, Ocak başı, Golden Cage ve China Rouge restoranında dünya lezzetlerini kış aylarında da sunmaya devam ediyor.

Golden Cage Lübnan mutfağının mistik yemeklerini sunarken sizleri adeta Beyrut’a götürüyor. Her cumartesi Oğuzhan ile İnleten Nağmeler programlarında Yavuz Seçkin birbirinden özel parodileriyle gecelere renk katarken Oğuzhan yenilenen repertuarıyla eğlenceyi doruklara taşımaya devam ediyor.

Kaliteli servis ve Çin kültürünü yansıtan China Rouge sağlıklı ve eşsiz lezzetleri ile adanın vazgeçilmezi haline geldi. Avrupai görünümüyle dikkat çeken Mad Club da konukların hayli ilgisini çekiyor.

Yeni yıla hızlı giren Port Cratos konukları birbirinden cazip alternatiflerle memnun etmeye devam ediyor.