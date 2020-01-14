Magazin

Girne’de doludizgin eğlenceler

14 Ocak 2020

HER TELDEN COŞUYORLAR:

Girne’deki Cratos Premium Hotel, bünyesindeki eğlence mekanlarıyla konukları her telden ve her lezzetten seçkilerle coşturuyor

Girne’deki Cratos Premium Hotel deniz seyir yerlerinde  yer alan Mey Blue, Ocak başı, Golden Cage ve China Rouge restoranında dünya lezzetlerini  kış aylarında da sunmaya devam ediyor.

 

Golden Cage Lübnan mutfağının mistik yemeklerini sunarken sizleri adeta Beyrut’a götürüyor. Her cumartesi Oğuzhan ile İnleten Nağmeler programlarında Yavuz Seçkin birbirinden özel parodileriyle gecelere renk katarken Oğuzhan yenilenen repertuarıyla eğlenceyi doruklara taşımaya devam ediyor.

 

Kaliteli servis ve Çin kültürünü yansıtan China Rouge sağlıklı ve eşsiz lezzetleri ile adanın vazgeçilmezi haline geldi. Avrupai görünümüyle dikkat çeken Mad Club da konukların hayli ilgisini çekiyor.

Yeni yıla hızlı giren Port Cratos konukları birbirinden cazip alternatiflerle memnun etmeye devam ediyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

Korhan’la neşelendiler

14 Ocak 2020

Alsancak Belediyesi yeni yılı kutladı

12 Ocak 2020

Türk Bankası’nda eğlenme zamanı

12 Ocak 2020

Başkentte Rembetiko rüzgarı

12 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı