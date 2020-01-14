Korhan’la neşelendiler

GİRNE’DE CANLI GECELER:

Türkiye’nin sevilen sahne sanatçılarından Korhan Saygıner Girne’deki programında birbirinden güzel şarkılarla konukların neşesini yerine getirdi

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahne alan, cuma gecelerinin vazgeçilmez sanatçısı Korhan Saygıner, Girne gecelerinde nostaljik parçalarıyla sevenlerini geçmişe götürdü. Seslendirdiği şarkılarla her kitleden hayranlarına hitap etmeyi başaran Korhan Saygıner, sevenlerine dans ve müzik dolu bir gece yaşattı.

Saygıner’i dinlemek için mekanı dolduran izleyiciler şıklıklarıyla adeta göz kamaştırdı. Her yaştan konukların bulunduğu gecede eşi, sevgilisi, arkadaşları ve ailesi ile gelmeyi tercih edenler vardı.

Saygıner günümüz parçaları kadar nostaljik parçalara da repertuvarında yer verirken, Sezen Aksu, Barış Manço, Müslüm Gürses gibi usta isimlerin parçalarını seslendirmeyi ihmal etmedi. Türkiye’nin başarılı isimlerinden olan Kayahan’ın, “Hep Karanlık” isimli parçasını Korhan Saygıner kendisine hep bir ağızdan eşlik eden sevenleriyle birlikte seslendirdi. Coşkunun hep yüksek olduğu gecede, zaman zaman duygusal dakikalar da yaşandı.