Girne’de çocuk parkında cinayet

Girne’de bu sabaha karşı saat 04:40 sıralarında 26 yaşındaki genç bankta uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cinayet 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkında işlendi.

Polis açıklaması şu şekilde:

“TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME 01.09.2018 tarihinde, saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, F.Ş.(E-34) aralarında meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulunan ekmek bıçağı ile konu caddede üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyumakta Hasan Polat SEPETÇIOĞLU (E-26)’nu boynunun arka kısmından ve sırtından iki kez bıçaklamak suretiyle adı edileni öldürmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”